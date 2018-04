Expectativa do Consumidor melhora no Rio O Índice de Expectativa do Consumidor (IEC) da região metropolitana do Rio de Janeiro subiu 0,09% em setembro ante igual mês do ano anterior. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Fecomércio-RJ. Em agosto deste ano, o índice subiu 11% ante igual mês do ano passado. De acordo com comunicado do instituto, o índice ficou em 114,05 pontos, o melhor patamar para um mês de setembro nos últimos sete anos. Em comunicado, a diretora do instituto, Clarice Messer, informou que "a confiança se disseminou entre famílias de todas as faixas de renda. O que mostra que tanto os mais ricos como os mais pobres estão sentindo os efeitos da melhora da economia". De acordo com o instituto, os subíndices que medem as expectativas dos consumidores em relação à sua situação financeira presente e futura também apresentaram os melhores resultados para um mês de setembro desde o início da série histórica, iniciada em 2000. "De um ano para o outro, a confiança do consumidor no presente saiu de 98,51 pontos para 104,76 pontos, um aumento de 6,3%. A expectativa para o futuro cresceu de 115,17 pontos, em setembro do ano passado, para 123,35 pontos, no mesmo período deste ano", detalhou o instituto, no comunicado. Na avaliação da diretora, não cabe diante destes dados esperar um Natal fraco. "Estamos torcendo para que consumidor vá às compras, sem deixar de lado a administração mais responsável do orçamento que está sendo conquistada às custas de grande esforço", comentou a diretora, no comunicado.