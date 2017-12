Expectativa do consumidor no RJ recua em setembro A expectativa do consumidor da região metropolitana do Rio de Janeiro manteve tendência positiva em setembro, segundo informou a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), em sua pesquisa sobre o tema. De acordo com a instituição, o Índice de Expectativa do Consumidor, calculado pela Federação, fechou o mês 100,88 pontos, uma queda de 0,42% ante agosto. Mas na avaliação da entidade, o recuo não foi expressivo e representa quase uma estabilidade. Além disso, a Federação informa que houve uma alta expressiva na expectativa de setembro deste ano, de 3,62%, na comparação com setembro de 2003. Em comunicado, a Fecomércio esclarece que fatores como a desaceleração do custo da cesta básica, o esvaziamento do impacto dos preços administrados e a contínua tendência de queda do dólar contribuíram para manter a população otimista. O coordenador do Núcleo Econômico da Fecomércio-RJ, João Carlos Gomes, explicou ainda, no comunicado, que o crescimento da expectativa positiva do consumidor fluminense tem sido constante nos últimos três meses, o que permite projeções otimistas para o comércio.