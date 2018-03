Expectativa do consumidor tem melhora em dezembro Os consumidores brasileiros voltaram a elevar a confiança em dezembro, depois de dois meses de queda na sondagem de expectativas do consumidor. A pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que nos itens relacionados à situação econômica atual do País, a avaliação dos consumidores foi bem mais favorável em dezembro do que em novembro. A parcela dos que consideram a situação econômica melhor do que há seis meses aumentou de 15,9% em novembro para 20,7% em dezembro. Segundo a FGV, a pesquisa mostra o consumidor satisfeito com a evolução da economia e de suas finanças nos últimos meses e confiante na sustentação do crescimento econômico ao longo do primeiro semestre deste ano, embora ainda tenha cautela nas previsões relacionadas ao mercado de trabalho e à inflação.