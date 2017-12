Expectativa eleva cotação de petróleo Os contratos de petróleo para agosto fecharam em US$ 31,47 o barril, nível mais elevado desde 30 de junho. Uma alta de US$ 1,15. Pela manhã, fontes da Organização dos Países exportadores de Petróleo (Opep) informaram que a Arábia Saudita havia proposto o encontro para a próxima terça-feira, para tentar obter o endosso da organização à sua proposta de elevar a produção em 500 mil barris por dia. O pedido ocorreu um dia após o fracasso da reunião realizada entre o presidente da Opep, Ali Rodriguez, e o ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, que não resultou na esperada confirmação de aumento da produção. Pelo contrário, a declaração conjunta emitida após a reunião mencionava apenas o reconhecimento do "desequilíbrio" do mercado de produtos refinados e o compromisso para corrigir tal cenário. Os contratos de petróleo para agosto, abriram em alta, caíram quase US$ 0,30, bateram US$ 30,05, mas recuperaram-se rapidamente. Em Londres, a cotação também fechou o dia em forte alta. O contrato referencial de petróleo Brent subiu US$ 0,63 e fechou cotado a US$ 30,30.