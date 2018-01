Expectativa para BC e captação externa derrubaram dólar Passada a disputa da manhã pelo fortalecimento da ptax, o mercado cambial entrou à tarde ontem desmontando parte das posições por causa da melhora de expectativas. As boas notícias foram a confirmação pelo Bradesco do ingresso no País na próxima terça-feira de uma captação de US$ 175 milhões em eurobônus, com prazo de seis meses, e a informação dada em Nova York pelo futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de que o presidente eleito anunciaria hoje, no Brasil, o nome do novo presidente do BC. Após o encerramento dos negócios, porém, Palocci se desdisse ao informar que o futuro presidente do BC terá experiência internacional, mas que o anúncio será feito "nos próximos dias" e não, necessariamente, hoje. Mesmo assim, a previsão de aumento do fluxo financeiro de entrada de recursos e de definição próxima para a presidência do BC podem sustentar o dólar em baixa, disseram fontes do mercado. Essas expectativas já estimularam ontem a antecipação das vendas por grandes bancos. O dólar comercial fechou na cotação mínima do dia, de R$ 3,77, em baixa de 0,92%. No entanto, a ptax (média das cotações) de venda fechou acima desse patamar, cotada a R$ 3,7954, com alta de 0,71%. Este resultado refletiu a pressão exercida pelos players que detêm títulos cambiais, que não foram resgatados pelo Banco Central na rolagem do vencimento de US$ 1,8 bilhão em NBC-E hoje. O saldo remanescente ficou em cerca de US$ 613 milhões, que serão liquidados hoje com base na ptax de ontem. A queda do dólar também refletiu as vendas de moeda pelo BC no mercado à vista e de US$ 200 milhões em dois leilões de linha externa. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa fechou em alta consistente de 2,73%, com volume financeiro mais forte, de R$ 695 milhões.