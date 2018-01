Expectativa para inflação está "comportada", diz diretor do BC O diretor de Política Econômica do Banco Central Afonso Bevilaqua disse hoje em palestra que "as expectativas de inflação estão razoavelmente bem comportadas" e que "há probabilidade pequena que a inflação saia dos intervalos de tolerância". Ele falou sobre o sistema de metas da inflação em seminário que está sendo realizado no BNDES e disse que "as expectativas estão razoavelmente bem ancoradas" para o segundo semestre de 2005, apesar da inflação maior do que esperado no primeiro trimestre desse ano e no início do segundo trimestre. Bevilaqua destacou também que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses tem se reduzido desde julho de 2004 mesmo com os aumentos das últimas semanas. Ele defendeu o sistema de metas de inflação e disse que ele é "muito positivo" se for levado em conta o cenário de incerteza e magnitude de choques na economia brasileira e nos anos em que a meta não foi cumprida.