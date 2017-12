Expectativa por saldo de US$ 300 milhões no balanço em dezembro O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, disse hoje que a conta corrente do balanço de pagamentos - é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo - deve apresentar, em dezembro, um superávit de aproximadamente US$ 300 milhões. Para o ano de 2005, o chefe do Depec disse que a expectativa é de que o resultado fique em equilíbrio. Até o mês passado, o BC trabalhava com a hipótese de a conta corrente apresentar em 2005 um superávit de US$ 100 milhões. O chefe do Depec também informou que os investimentos estrangeiros diretos (IED) em dezembro, até o dia de hoje, estão acumulados em US$ 1,4 bilhão. Este valor, segundo Altamir Lopes, deverá chegar a US$ 1,7 bilhão até o final do mês. Com isso, o resultado fechado do ano ficará entre US$ 16,7 bilhões e US$ 16,8 bilhões. Na avaliação do chefe do Depec, isso representaria o alcance da projeção de US$ 17 bilhões para o ano. "Nós trabalhamos com números redondos, mas isso (US$ 16,7 bilhões a US$ 16,8 bilhões) fecharia em cima da nossa projeção", disse Lopes. Com esses números, o chefe do Depec acredita que o ano de 2005 deve apresentar um prosseguimento do processo de melhora dos indicadores de sustentabilidade externa do País.