Expectativa positiva para a venda de portos

Vila do Conde foi oferecido na rodada anterior, em dezembro, mas os investidores se concentraram em arrematar três terminais em Santos, o porto mais movimentado e importante do País. “Mesmo assim, ficamos satisfeitos com o resultado e estamos conversando com o setor privado para ouvir sugestões e fazer aprimoramentos”, diz Mauricio Muniz, secretário do PAC. “Já está diagnosticado que as empresas precisam de um prazo maior entre a publicação do edital e o leilão. Empresas estrangeiras, em especial, precisam consultar a matriz e o processo de decisão é mais demorado.” Entre as estrangeiras estão empresas de transporte e comercialização de grãos, em especial ADM, Bunge e Cargill.

“Todas as tradings e operadoras logísticas estão olhando os portos da saída Norte, que são muito atraentes, e o governo, corretamente, nesse caso, pegou áreas melhores” diz Cláudio Frischtak, da Inter.B Consultoria Internacional. O que pesa a favor desses projetos, diz, é que proporcionam redução no custo de transporte dos grãos voltados a exportação, em especial para a China.

“Já vi vários números, mas quem faz a conta diz que a diferença no custo de frete entre Paranaguá e Santos e os portos da chamada saída Norte fica entre US$ 40 a US$ 60 a tonelada, e alguns falam em até US$ 80, dependendo de onde você está: é uma diferença fantástica, que vai ficar maior ainda quando houver a expansão do canal do Panamá.”