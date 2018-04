Expectativa sobre atuação do BC faz dólar ter leve alta O dólar comercial fechou em discreta alta nesta terça-feira, 10, influenciado por ajustes em meio à expectativa de uma atuação mais forte do Banco Central para conter a tendência de valorização do real. Após cinco sessões consecutivas de baixa, a moeda norte-americana avançou 0,15% e fechou a R$ 2,0280. "O BC está fazendo pesquisa para leilão de swap (cambial reverso), evidentemente que o mercado está especulando um pouco para ver qual o volume", disse Hélio Ozaki, gerente de câmbio do banco Rendimento. "(Também teve) reação técnica após as últimas quedas", acrescentou. O BC fez nesta sessão uma pesquisa de demanda para possível realização de um leilão de swap cambial reverso na quarta-feira (troca de títulos em dólar por papéis indexados a juros). Nesse tipo de operação, que tem efeito de uma compra futura de dólares, o mercado ganha quando a variação do juro é superior à do câmbio. Segundo comunicado do BC, o leilão na quarta-feira teria como objetivo rolar o vencimento de US$ 840 milhões em swap reverso em 2 de maio. O fato é que há no mercado uma certa expectativa no mercado quanto à possibilidade de o BC reforçar sua posição em contratos de swap reverso para, junto com os leilões no mercado à vista, tentar conter a queda do dólar. A moeda norte-americana ameaça cair abaixo de R$ 2 pela primeira vez desde fevereiro de 2001.