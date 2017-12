Expectativa sobre FMI é muito positiva, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou ao chegar ao prédio do Ministério que a expectativa é muito positiva para a primeira reunião de trabalho com a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI). "A expectativa é positiva, até porque, antes da vinda da missão, o porta-voz do Fundo e suas autoridades divulgaram posições muito positivas sobre o Brasil. Mas vamos fazer a revisão de fato", afirmou o ministro, antes de iniciar reunião com a missão, que estava desde as 9 horas com a equipe do Tesouro Nacional. Palocci não fez comentários sobre a possibilidade de um novo acordo com o FMI. Sua assessoria informou que ele só falará a respeito após o término da temporada da missão no Brasil. A missão, chefiada pelo argentino Jorge Marquez-Ruarte, chegou ontem e permanecerá por dez dias no País. É. Para São Paulo Depois da reunião com a missão do Fundo, o ministro embarcará para São Paulo, onde vai despachar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que ficará hoje à tarde no escritório regional da Presidência. O ministro retornará ainda hoje a Brasília, segundo sua assessoria de imprensa.