Expectativa sobre resultados semestrais A semana começa agitada pela expectativa de divulgação dos balanços financeiros do primeiro semestre da Telemar e da Embraer. Amanhã, será a vez das companhias de energia elétrica Cemig e Cesp. Mas a energética que mais atrai o interesse, por causa da proximidade de sua privatização, é a Copel, que promete anunciar seus resultados na quarta-feira. Agosto é um mês marcado pela divulgação de resultados financeiros semestrais das empresas. Dos dados já apresentados, podem-se destacar os da Souza Cruz, cujo desempenho ficou acima das expectativas da Fator Dória Atherino Corretora. Pelo resultado positivo, a corretora mudou a classificação da ação da empresa de cigarros de manutenção para atrativa. Outra empresa com resultado melhor do que o esperado pela Geração Corretora foi a Klabin, cujos papéis tiveram recomendação de compra. Em contrapartida, o prejuízo da Embratel no segundo trimestre aliado à superexposição ao cenário cambial fez a Itaú Corretora alterar a recomendação da empresa para "market perform", em que se espera que as ações tenham um desempenho em linha com o Ibovespa. Anteriormente, a indicação era de "outperform" - performance superior ao índice da bolsa. Em relatório divulgado, os analistas do HSBC Fernando Aoad e Fábio Zagatti consideraram a forte baixa das ações do grupo Pão de Açúcar exagerada, apesar de o resultado do balanço no segundo trimestre ter seguido o desempenho do período anterior. Os papéis despencaram de R$ 65,00 para cerca de R$ 50,00. A baixa, na opinião dos especialistas, reflete a mudança nas expectativas dos investidores diante de um crescimento menor das receitas da companhia no cenário atual. Os fundamentos da empresa continuam bons, mas, neste momento, o HSBC não recomenda o investimento nas ações do grupo. Direitos Na luta pelos direitos dos investidores minoritários, o presidente da Associação Nacional dos Investidores de Mercado de Capitais (Animec), Waldir Luiz Corrêa, vem tentando aproximar-se dos diretores da Portugal Telecom (PT) para discutir a proposta de oferta de recompra das ações da Telesp Celular pelo grupo. "Tentamos com a PT, por meio da diretoria da Telesp Celular, uma teleconferência para rever a proposta", explica Corrêa. Pela proposta da Portugal Telecom, o preço do lote de ações ordinárias (ON, com direito a voto) seria de R$ 20,80 e das ações preferenciais (PN, sem direito a voto), de R$ 18,43. A Animec tem outras duas propostas. A instituição pleiteia o aumento da oferta (permuta das ações da Telesp Celular por BDRs da PT) para R$ 27,00 por lote de mil ações (PN e ON), valor utilizado pelo grupo na subscrição de ações realizada em outubro do ano passado. Ou, ainda, a equivalência do valor pela desvalorização do real. "O papel da Telesp Celular está muito barato depois da alta do dólar diante do real, por isso acreditamos que o valor possa ser melhorado sem alterar de fato o programa", estima o presidente da Animec. Declínio Nas últimas três semanas, as ações PN da Bombril sofreram constantes baixas por causa de rumores, confirmados na quarta-feira, de que o grupo Clorox desistiria da aquisição da unidade Bombril Detergente. O declínio foi tanto que, na terça-feira, as ações atingiram a maior desvalorização dos últimos 12 meses, com o lote de mil sendo cotado por R$ 8,60.