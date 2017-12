Análise: Expectativas desfavoráveis contaminam 2016 Os sinais de queda da atividade econômica acentuam-se ao longo de 2015. Os indicadores antecedentes e coincidentes do PIB confirmam e projetam um quadro de queda simultânea e disseminada nos componentes da absorção doméstica. No consumo das famílias, a retração resulta do aumento da inflação, da piora das condições do mercado de trabalho e do crédito mais caro e escasso. Quanto ao investimento, a piora da confiança do empresariado, a queda dos investimentos da Petrobrás e de sua cadeia de fornecedores, e a redução do investimento público resultam numa expectativa de contração significativa. Do lado do governo, o ajuste fiscal requer corte de gastos e aumento de impostos.