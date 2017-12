Expectativas do setor industrial melhoram, aponta CNI O setor industrial melhorou suas expectativas com relação ao crescimento da produção, do faturamento e do nível de emprego, além da utilização da capacidade instalada, de acordo com a Sondagem Industrial divulgada há pouco pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A Sondagem reflete os resultados da indústria, observados no período de julho a setembro deste ano, e também avalia as expectativas dos empresários com relação ao desempenho da indústria para os próximos seis meses. De acordo com a pesquisa, o indicador de evolução da produção industrial, no período de julho a setembro, atingiu 60,1. No trimestre anterior, esse indicador atingiu 55,7. Quanto ao indicador de faturamento, a marca no terceiro trimestre foi 59,9, contra 56,2 no trimestre anterior. No nível de evolução de emprego o indicador atingiu 55,6 contra 52,8 no período anterior. Com relação à utilização da capacidade instalada houve um aumento de 72% da ocupação para 76%. Ainda de acordo com o texto divulgado pela CNI, "o terceiro trimestre de 2004 registrou um desempenho sem precedentes na história da sondagem industrial, que teve o seu início em 1998". Para a sondagem foram ouvidas 1.022 pequenas empresas e 202 grandes empresas. As informações foram coletadas entre os dias 27 de setembro e 18 de outubro, em 21 estados brasileiros.