Expectativas no mercado de juros e Bolsas O mercado financeiro teve ontem mais um dia nervoso. Os juros voltaram a subir. E a Bolsa de Valores de São Paulo não conseguiu sustentar a alta. Somente o câmbio mostrou serenidade, fechando em queda, e, mesmo assim, na máxima do dia. O cenário financeiro ainda é de instabilidade. O fator predominante da discussão é a taxa de juro dos Estados Unidos. Para combater pressões inflacionárias no País, o Banco Central norte-americano vem subindo as taxas de juros nos últimos meses. Mas os indicadores de nível de atividade continuam preocupando o governo. Ontem novamente indicadores de vendas de imóveis novos e no varejo comprovaram um aquecimento acima do desejado, acreditam analistas. Isso leva a crer que ainda em maio as taxas de juros nos Estados Unidos podem subir de 6% ao ano para até 6,5%, continuando uma trajetória de cinco aumentos de taxas em menos de um ano. Nestas cinco vezes, a taxa subiu 0,25 ponto percentual. Mas agora a maioria dos analisas acredita que a taxa vai subir 0,5 ponto percentual, como forma de conter o consumo exagerado, e desta forma deter a inflação. Juro nos EUA afeta mercado no Brasil Este quadro afeta o Brasil principalmente porque o país necessita de capital estrangeiro para fechar suas contas externas. Ou seja: se houver uma fuga de capitais do Brasil, para investimentos nos Estados Unidos, o país pode ser obrigado a tomar novas medidas drásticas, subindo os juros, para conter o capital e evitar uma alta mais forte do dólar. É este quadro que o mercado está refletindo, antecipando a alta dos juros, e derrubando as Bolsas tanto pelo receio de alta dos juros quanto pelo efeito de acompanhar os mercados internacionais. Nesta direção, a Bolsa paulista tem seguido especialmente o Índice Nasdaq, que reúne o setor de tecnologia na Bolsa de Valores de Nova Iorque. O mercado de câmbio está mais calmo porque a taxa atual atrai exportadores. Mas também pode sofrer oscilações a qualquer momento. Ontem, o dólar fechou em queda, mas na máxima do dia, o que pode ser um sinal de resistência ao recuo da moeda norte-americana. Momento é de cautela Diante do quadro, o melhor a fazer é ter cautela. Os investidores mais cautelosos devem deixar seu dinheiro em aplicações de renda fixa que acompanham os juros pós-fixados, como os fundos tipo DI. No máximo, dividir um pouco para os fundos prefixados. A Bolsa é hoje muito arriscada, porque está sujeita a fortes oscilações. Somente deve entrar em Bolsas quem aceita correr riscos. E mesmo assim se tiver orientação profissional e puder deixar o dinheiro aplicado no longo prazo. Existem boas opções de investimento em ações, mas precisam ser garimpadas para que não sejam ações perdedoras num momento de maior oscilação de preços. Os grandes especuladores internacionais estão dando o exemplo: a hora é de cautela e conservadorismo. Mercado ontem Para saber mais informações sobre como foi a terça-feira no mercado financeiro, veja o link abaixo.