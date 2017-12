Expectativas otimistas nos mercados As perspectivas de queda no preço do petróleo vão-se concretizando. Após a Arábia Saudita haver anunciado aumento na produção de petróleo de 500 mil barris ao dia, Kuwait, Argélia e Emirados Árabes Unidos também anunciaram aumentos. Com isso, o petróleo tipo brent, com vencimento em agosto, continuou caindo em Londres, chegando a US$ 28,63, com queda de US$ 0,95. Soma-se a isso a expectativa, que vai se formando, de desaceleração gradual e controlada da economia americana, que se julgava estar em crescimento excessivamente acelerado, o que poderia culminar em um choque recessivo mais forte à frente. O cenário externo positivo contribui para os também positivos dados da economia brasileira, o que levou o Banco Central a intervir no mercado de títulos à vista, baixando as cotações dos juros a 17,25% ao ano. Operadores têm apontado esse movimento como indicação de uma nova queda na taxa Selic, o juro básico da economia brasileira, atualmente fixado em 17,50% ao ano. O que se tem observado é a queda dos juros, a alta na Bolsa - pois o juro mais baixo permite ao consumidor financiamentos mais baratos, e às empresas, empréstimos mais baratos, aumentando a sua produção - e, ao menos inicialmente, alta no dólar. A moeda norte-americana estava sendo negociada, há pouco, a 1,8050, com queda de 0,28%. Dólar deve oscilar Isso porque o investidor estrangeiro só sai dos EUA e vem para o Brasil, país de maior risco, se as taxas de juros forem maiores. Quando elas caem, ele também tende a sair, a não ser que o risco diminua, ou seja, que o Brasil convença o aplicador de que se tornou mais capaz de honrar seus compromissos e mais disposto a fazê-lo, o que vem ocorrendo. Se a situação econômica melhora, portanto, as aplicações estrangeiras no Brasil podem até aumentar, fazendo o dólar cair. Porém, os números do saldo da balança comercial têm decepcionado, prejudicando o fluxo de divisas para o País. Com todas essa tendências agindo, o dólar deve oscilar, mas não se espera uma alteração grande na cotação média. Mercado de juros aposta na queda da Selic Apesar da pequena alta de ontem, o cenário positivo continua ditando a trajetória das taxas de juros, que manterão firmes a atual tendência de baixa, na avaliação dos analistas. Eles atribuem o movimento de alta da tarde de ontem a uma realização de lucros, ou seja, investidores que compraram títulos prefixados a taxas altas, antes da redução da Selic, venderam seus títulos, agora que as taxas baixaram, para embolsar o lucro da operação. Porém, ressalta-se que as perspectivas de queda da Selic a qualquer momento não foram abandonadas. Mas também não são esperados movimentos bruscos, pois essas expectativas já estão refletidas nas cotações atuais. Bolsa: petróleo e BDR favorecem alta A Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo - inspira otimismo. Com a abertura do mercado nos EUA, voltam as negociações com BDR - recibos de ações da Telefónica espanhola, negociados simultaneamente em São Paulo, Nova Iorque e Madri. Ontem, em razão do feriado dos norte-americanos, o movimento desses papéis foi de apenas R$ 25 milhões na Bovespa, dando bem a medida da importância do mercado americano para eles, segundo salientou a editora Márcia Pinheiro. Segundo um analista, a bolsa paulista vem se valorizando há aproximadamente um mês e meio, voltando a ser atraente para muitos investidores, que haviam migrado para outras aplicações. Os papéis das siderúrgicas também poderão contribuir positivamente para o mercado acionário nesta quarta-feira, que vem recuperando as perdas provocadas pelo queda do aço no mercado internacional nos últimos anos. Há pouco, a Bolsa operava em alta de 0,18%.