Exploração de petróleo já tem 22 interessados O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zylbersztajn, informou que 22 empresas já compraram os pacotes de dados para a terceira rodada de licitação de blocos para exploração de petróleo. A ANP já arrecadou cerca de US$ 7 mi com a venda dos dados. "Acredito que a maioria das empresas com intenção de participar da rodada vá comprar os pacotes de dados antes do seminário técnico sobre a licitação, que vai acontecer em 27 e 28 de março no Rio", disse. Zylbersztajn contou que recebeu visita do ministro do Petróleo da Austrália. "Acredito que empresas australianas, que não estiveram nos outros leilões, devam participar do terceiro round", declarou. Ele participou de seminário sobre Integração Econômica na América do Sul, no Rio de Janeiro.