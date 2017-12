Explosão e incêndio param parte de refinaria da Petrobras A Petrobras informou que ocorreu hoje uma explosão seguida de incêndio na refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP). Segundo a estatal, não há vítimas e os operadores que sofreram ferimentos leves foram atendidos na própria refinaria. As operações em uma das duas unidades de querosene foram interrompidas. Uma comissão vai investigar as causas do acidente. Não há risco de desabastecimento, garante a empresa, pois a Revap possui estoques. A Revap é uma das maiores refinarias da Petrobras.