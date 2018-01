Explosão em fábrica da Basf na Alemanha deixa dois mortos e seis feridos

A companhia do setor químico Basf confirmou que duas pessoas morreram e pelo menos seis ficaram seriamente feridas em uma explosão no complexo usado pela empresa em Ludwigshafen, no sudoeste da Alemanha. A Basf informou que duas pessoas ainda estão desaparecidas e que desligou 14 instalações por segurança.

De acordo com a empresa, a causa da explosão ainda é desconhecida, mas o incêndio começou durante um trabalho no sistema de encanamento do complexo de Ludwigshafen. Bombeiros permanecem no local para apagar as chamas, de acordo com uma entrevista coletiva da empresa e da cidade.

"Lamentamos profundamente a morte de um funcionário e os vários outros que estão feridos. A nossa solidariedade está com as vítimas e com suas famílias", disse o diretor do complexo da Basf em Ludwigshafen, Uwe Liebelt.