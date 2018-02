Explosão na Petrobrás deixa três trabalhadores feridos

Uma explosão na tarde de domingo, 18, na Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, deixou ao menos três trabalhadores feridos, com queimaduras de até 70% no corpo. O acidente aconteceu na Unidade Geradora de Hidrogênio, durante um serviço de manutenção na unidade. Os trabalhadores foram encaminhados para um hospital próximo. Um deles, o funcionário terceirizado José Adailton, está em estado grave, segundo informações do Sindicato de Petroleiros da Bahia (Sindipetro).

De acordo com o sindicato, também ficaram feridos Jonas Leal e Jucineide de Jesus, também terceirizados. Eles tiveram queimaduras de 25% e 10%, respectivamente. Todos foram encaminhados ao Hospital de Medicina Humana em Candeias, na região metropolitana de Salvador. Eles teriam sido projetados contra estruturas da unidade em função do deslocamento de ar causado pela explosão. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Procurada, a Petrobras ainda não se manifestou sobre o tema.

Na quarta-feira, dia 14, outro acidente foi registrado na unidade. Uma queda de energia provocou um principio de incêndio e o desligamento de máquinas, equipamentos e instrumentos de segurança em diversas unidades da refinaria. Segundo o sindicato, houve vazamento de querosene em alta temperatura em função de problemas no funcionamento de uma válvula. O sindicato afirma que os acidentes podem ser consequências das paradas de manutenção com prazos limitados e longas jornadas de trabalho.