Explosões atingem duto de gás entre Egito e Jordânia Um duto que transporta gás natural do Egito para a Jordânia sofreu explosões neste domingo, segundo autoridades e uma rede de televisão locais. As explosões ocorreram depois de ataques de militantes a um aeroporto regional e a postos de segurança na Península do Sinai nos últimos dias.