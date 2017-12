Exportação atinge meta e chega, até ontem, a US$ 94,241 bi As exportações brasileiras atingiram ontem a meta do governo e chegaram a US$ 94,241 bilhões no acumulado do ano, segundo divulgou o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. As vendas para o mercado externo já são 28% maiores do que o registrado em todo o ano passado. A meta do governo para 2004 eram exportações de US$ 94 bilhões, importações de R$ 62 bilhões e um superávit comercial de US$ 32 bilhões. O Ministério divulgou apenas o resultado das exportações e informou que, na próxima semana, os técnicos do Ministério prepararão um detalhado material sobre o comportamento da balança comercial neste ano. Por isso, na segunda-feira, como de costume, não haverá divulgação dos números desta semana. Os dados completos de 2004 serão anunciados no dia 3 de janeiro, pelo ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, em São Paulo.