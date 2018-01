Exportação cresce 13,2% na 1ª semana de junho A balança comercial relativa aos três dias úteis da primeira semana de junho fechou com superávit de US$ 668 milhões, segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), com crescimento nas duas mãos do comércio. O resultado eleva para US$ 16,314 bilhões o saldo positivo acumulado neste ano. Na primeira semana, as exportações atingiram US$ 1,508 bilhão, com média diária de embarques de US$ 502,7 milhões. Essa cifra representou crescimento de 13,2% em comparação com a média diária de junho de 2004. As importações somaram US$ 840 milhões, o que equivaleu a desembarques médios de US$ 280 milhões ao dia - cifra 6,3% maior que a de junho do ano passado. Os dados acumulados no ano mostram que as exportações já alcançaram US$ 44,980 bilhões - 26,2% superior à de igual período de 2004 - e as importações, US$ 28,666 bilhões - 20,4% maior, na mesma comparação.