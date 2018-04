Exportação de cadernos escolares cresce 75% Os cadernos escolares se transformaram em uma espécie de vedete das exportações brasileiras no primeiro quadrimestre deste ano. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), as vendas externas de cadernos entre janeiro e abril cresceram 41% em receita e 75% em volume, em comparação com o mesmo período do ano passado. A entidade atribui esse resultado à conquista de mercado de novas empresas de médio porte que atuam nesse ramo. De acordo com dados da Abigraf, o setor de cadernos exportou nos quatro primeiros meses do ano 10,93 mil toneladas, ante 6,22 mil toneladas em igual intervalo de 2001. A receita das vendas saltou de US$ 8,6 milhões para US$ 12,1 milhões nesse período. "Não se trata de uma consequência fortuita, já que os cadernos, dentro do setor gráfico, têm mostrado presença assídua e crescente nas exportações do País", disse à Agência Estado o presidente da Abigraf, Mário César de Camargo. De acordo com ele, a venda de cadernos escolares mostra uma alternância interessante, que combina com o início do período escolar no Hemisfério Sul (janeiro/fevereiro) com o do Hemisfério Norte (julho/agosto). "O setor percebeu isso e, desde então, tem direcionado e focado seus produtos para um mercado muito interessante", disse. Entre os principais mercados para os cadernos escolares brasileiros estão, os países da América do Norte e da América do Sul. Para Camargo, não se trata apenas de uma explosão momentânea, já que o setor vem adotando um marketing diferencial por meio das capas temáticas que atraem crianças e adolescentes. A Abigraf estima que este ano o setor de cadernos escolares deverá exportar pelo menos US$ 25 milhões, 50% a mais em relação ao ano passado. "É bom lembrar que o crescimento de 41% no primeiro quadrimestre deste ano ainda não reflete a desvalorização de real." O diretor setorial de Cadernos, Rodrigo Coube, afirmou que houve uma grande entrada de empresas de médio porte no mercado externo. "Por isso, o aumento de exportação foi maior em volume do que em dólares, uma vez que esses produtos sofrem grande pressão nos preços", disse. Camargo disse que o mercado externo passou a ser a solução para o setor gráfico, que passa por dificuldades por causa dos financiamentos em dólar, que se contraíram desde 1998. "A exportação é hoje uma alternativa concreta e necessária para que a indústria gráfica conquiste resultados expressivos para amenizar a crise", afirmou Camargo. No mercado interno, a Abigraf analisou o setor no período de agosto/2001 a março/2002, constatando aumento de produção de 10%. O setor produziu, nesse período, 95.870 toneladas contra 87.356 de agosto/2000 a março/2001. Na primeira semana de setembro, o setor estará realizando no Parque Anhembi, em São Paulo, a Escolar 2002 ? 16ª Feira Internacional de Produtos para Escola, Papelaria, Escritório e Informática. A Abigraf ainda não tem dados sobre os lançamentos previstos, mas acredita que, por causa dos bons resultados nas exportações, encerrada em abril deste ano, a tendência é a de que o setor lance muitas novidades.