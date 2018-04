Exportação de café cresce 16,3% em março O volume de café exportado no mês de março cresceu 16,3% sobre idêntico período de 2001, ao alcançar 1,83 milhão de sacas de 60 quilos. O primeiro trimestre também obteve taxas positivas. Para se ter uma idéia, foram embarcadas 5,19 milhões de sacas, alta de 18% sobre os primeiros três meses de 2001. Os dados foram divulgados hoje pelo Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil (Cecafé). O faturamento obtido entre janeiro e março, ao contrário, fechou 22% abaixo do trimestre do ano passado ao atingir US$ 98,845 milhões. A queda se explica por conta do aumento crescente da oferta do produto no mercado internacional, especialmente proveniente do Vietnã. Segundo Guilherme Braga, diretor-geral do Cecafé, o incremento das exportações nos primeiros três meses do ano já permite afirmar que as vendas externas de 2002 podem superar o resultado de 2001, quando o Brasil bateu o recorde em exportações com 23,4 milhões de sacas vendidas. "Começamos bem e as perspectivas são boas, até porque a safra deste ano também é promissora", diz Braga. Os exportadores temem, no entanto, que existam barreiras internas para este avanço, como o excesso de financiamento para os estoques.