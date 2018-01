Exportação de café foi a maior da história em 2002 O Brasil nunca exportou tanto café em sua história como em 2002. Foram embarcadas 27,99 milhões de sacas de 60 kg, volume 19,3% maior do que no ano anterior, que também foi recorde, com 23,46 milhões de sacas. Os resultados, divulgados hoje pelo Conselho dos Exportadores de Café Verde (Cecafé), consolidam o País na liderança mundial do mercado, elevando sua participação global de 27% para 30% de um ano para outro. Conforme o diretor geral do Cecafé, Guilherme Braga, "o Brasil conseguiu ampliar seu espaço, apesar do encolhimento do mercado mundial e sem provocar crescimento dos estoques mundiais". Em 2002, as exportações mundiais do produto alcançaram 88,71 milhões de sacas, representando queda de 2,3% em relação ao ano anterior, quando foram embarcadas 90,81 milhões de sacas. Os estoques mundiais nunca estiveram tão baixos. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), o volume alcançava 21,83 milhões de sacas em 2001/02. Apenas em 1999/00 o volume foi menor (21,33 milhões de sacas), numa série histórica desde o ano-safra 80/81. O café brasileiro tornou-se mais competitivo em relação a outras origens, em grande parte, por causa do câmbio. "Houve demanda por substituição, já que os estoques nos países importadores não cresceram", explica Braga. Segundo ele, o Brasil ganhou mercado, mas vendeu café barato, já que a safra recorde do ano passado impediu a sustentação dos preços internos. Assim, enquanto o volume de exportação cresceu 19,3%, a receita cambial recuou 5,4%, caindo de US$ 1,43 bilhão, em 2001, para US$ 1,36 bilhão no ano passado. A alteração da composição do ?blend? (mistura) de café internacional também prejudicou os ganhos. Conforme Braga, a mistura de variedades foi alterada e o robusta, grão mais barato, que representava 30%, teve sua participação elevado para 40% do ?blend? mundial. Conforme dados do Cecafé, a exportação brasileira de robusta saltou 252% de um ano para outro, alcançando a marca de 4,28 milhões de sacas em 2002.