Exportação de calçados cai 10% entre janeiro e abril As exportações de calçados caíram 10% de janeiro a abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2001, totalizando US$ 483 milhões. O resultado é preliminar e foi obtido pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Calçados (Abicalçados) junto à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Se no acumulado do ano o setor registra taxas negativas, os números mensais indicam sinais de recuperação. Abril deste ano fechou com faturamento de US$ 128 milhões, acréscimo de 5% sobre o mesmo mês de 2001, quando totalizou US$ 122 milhões. Na comparação sobre março deste ano, a elevação do faturamento de abril foi ainda maior: 9%. Naquele mês, os exportadores alcançaram a cifra de US$ 117 milhões. Na avaliação da entidade, os números indicam a retomada da demanda por calçados brasileiros no exterior, principalmente nos Estados Unidos, o maior importador do produto nacional. Os norte-americanos consomem 70% do calçado exportado pelo Brasil. Dos 171 milhões de pares vendidos ao mercado externo em 2001, 98 milhões foram comprados pelos Estados Unidos. O faturamento total dos embarques de 2001 somou US$ 1,6 bilhão.