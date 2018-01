Exportação de calçados cai 11% em receita As exportações de calçados encerraram 2002 com queda de 11% na receita - US$ 1,442 bilhão, enquanto em 2001 o resultado chegou a US$ 1,615 bilhão. A redução dos pedidos do mercado argentino foi a causa principal da retração dos embarques, aliada à retração no consumo dos Estados Unidos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Calçados (Abicalçados). Apesar da queda no faturamento, o setor ampliou mercados em 2002. Nos primeiros 11 meses do ano, houve expansão de mercados compradores. O México, por exemplo, aumentou em 58% o volume de importações em relação a 2001, passando de US$ 21,6 milhões para US$ 34,3 milhões. Outro salto foi verificado em relação aos Países Baixos: de US$ 7,7 milhões em 2001 para US$ 11,4 milhões de janeiro a novembro de 2002, um acréscimo de 48%. A Arábia Saudita, mercado onde o Brasil vem desenvolvendo ações de promoção do calçado, registrou um incremento de 37%. Em 2002, as importações somaram US$ 3,5 milhões, contra US$ 2,6 milhões de todo o ano 2001. Para o diretor do Programa Calçado Brasil da Abicalçados, Heitor Klein, esses resultados representam uma grande conquista no trabalho de desconcentração das exportações. "Exportamos hoje 70% para os Estados Unidos. É um mercado muito bom e com possibilidades de aumentar ainda mais as suas importações", afirma. "Contudo, estamos tendo mais destaque em outros países, fazendo uma divisão melhor das nossas operações internacionais". Klein afirma que os países que registraram aumento de importações em 2002 foram aqueles em que o calçado brasileiro teve atividades promocionais, através do Programa Setorial de Promoção, desenvolvido pela Abicalçados com o apoio da Agência de Promoção às Exportações (Apex).