Exportação de camarão do Brasil pode sofrer com protecionismo dos EUA Os pescadores de camarão do Norte e do Nordeste, que exportam a maior parte da produção para o mercado norte-americano, são o novo alvo do protecionismo nos Estados Unidos. Empresas camaroneiras de oito Estados norte-americanos formaram recentemente a Aliança Sulista do Camarão (SSA) com o objetivo de defender-se contra os concorrentes internacionais e estudam iniciar um processo antidumping contra as exportações do Brasil e de 14 outros países latino-americanos e asiáticos: Tailândia, Índia, Vietnã, Equador, Indonésia, China, México, Bangladesh, Venezuela, Panamá Honduras, Guiana, Colômbia e Argentina. De acordo com fontes familiarizadas com as discussões, o maior obstáculo à ação protecionista é a relutância dos produtores norte-americanos, que são na maioria pescadores autônomos, em arcar com cerca de US$ 7,5 milhões que teriam que pagar a advogados e empresas de consultoria para desencadear o processo e levá-lo adiante com chances de sucesso. Para ter êxito, uma ação antidumping precisa determinar que os exportadores estão despejando a produção nos EUA abaixo do custo de produção ou de "um valor justo" e que as importações causam dano aos produtores domésticos. A SSA iniciou uma campanha de levantamento de fundos pedindo contribuições de US$ 100 dólares e fazendo coletas e vilas e cidades costeiras que dependem da pesca do camarão. No início do mês passado, deputados e senadores do Sul apresentaram projetos de lei nas duas casas do Congresso com o objetivo de restringir as importações de camarão e promover o consumo do camarão norte-americano. Contempla-se também a possibilidade de uma ação de salvaguarda, como a que a administração do presidente George W. Bush usou para barrar as importações de aço. Outra possibilidade é o uso de alguma medida fitossanitária. O advogado T. Clark Weymouth, da firma Hogan & Hartson, que acompanha o tema, acha improvável que a queixa dos produtores norte-americanos será resolvida pela via legislativa ou por ação de salvaguarda. "Esse não é um setor estratégico e a indústria não parece ter um forte apoio político no Congresso", disse. No início dos anos 90, sob pressão de grupos ambientais, o governo dos EUA exigiu que os camaroneiros norte-americanos instalassem nas redes dispositivos de exclusão de tartarugas (TEDs). Os EUA estenderam a exigência a todos os países exportadores de camarão para os EUA. Segundo o deputado Ron Paul, republicano do Texas que propôs a criação de barreiras legais ao camarão importado, a exigência dos TEDs na pesca de camarão vendido nos EUA é parte da "regulamentação excessiva" que "criou vulnerabilidades" para os produtores. Para ele, nos seis primeiros meses deste ano, o camarão importado do Brasil, Equador, Tailândia, Vientnã, Índia, China e Indonésia representou 70% do consumo e 80% das importações. As exportações brasileiras aumentaram gradualmente de US$ 4,8 milhões em 1997 para US$ 63,6 milhões no ano passado.