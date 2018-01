Exportação de carne de frango bate recorde em 2015

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que a exportação brasileira de carne de frango (considerando todos os produtos, entre frangos inteiros, cortes, salgados, processados e embutidos) em dezembro de 2015 somou 399,9 mil toneladas, um avanço de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isto, o saldo acumulado dos embarques de carne de frango em 2015 atingiu 4,304 milhões de toneladas em 2015 (um crescimento de 5%), recorde histórico nas exportações de carne de frango.

"Foi o melhor desempenho já registrado pelos exportadores de carne de frango em um mês de dezembro. O mercado internacional continua aquecido para os exportadores brasileiros, que vêm expandindo os negócios, em especial, no Oriente Médio e na Ásia", afirmou, em nota, Ricardo Santin, vice-presidente de Aves da ABPA.

Apesar do aumento em volume, as receitas em dólares permanecem em baixa - reflexo da queda nos preços médios internacionais. O saldo na moeda norte-americana apresentou retração de 9,5%, a US$ 603,5 milhões em dezembro e recuo de 11,3%, para US$ 7,170 bilhões no acumulado do ano. Em reais, porém, o resultado é favorecido pela desvalorização da divisa brasileira e teve avanço de 26% em 2015, para R$ 23,946 bilhões.

"Com este saldo, o Brasil não apenas manteve a liderança mundial, como também expandiu sua participação, sendo responsável por, aproximadamente, 37% das exportações mundiais", comentou o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, também em nota.