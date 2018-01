Exportação de carne de frango no RS cresce 17% em 2003 As exportações gaúchas de carne de frango somaram 530,1 mil toneladas no ano passado, com aumento de 17% ante 2002. O levantamento foi divulgado hoje pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav). A entidade informou também que a receita com as vendas externas cresceu 22%, para US$ 471 milhões. O Rio Grande do Sul ocupou o segundo lugar entre os estados exportadores, atrás de Santa Catarina, que embarcou 644 mil toneladas para o exterior. Ao mesmo tempo, a produção avícola gaúcha continuou perdendo terreno no mercado interno brasileiro, onde vendeu 387,1 mil toneladas em 2003, 16% a menos que em 2002. O faturamento global do setor atingiu R$ 1,6 bilhão no ano passado, com aumento de 30% ante 2002. O Rio Grande do Sul teve uma participação de 27% no volume de carne de frango exportada pelo Brasil e de 26% na receita.