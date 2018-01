Exportação de carne do Brasil para a Rússia segue normal O presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, divulgou nesta sexta-feira nota à imprensa esclarecendo que as exportações de carne bovina do Brasil para a Rússia seguem normalmente. "Os problemas mencionados pela imprensa dizem respeito exclusivamente a uma negociação privada envolvendo uma única empresa brasileira e uma trading da União Européia", informou. Na nota, ele lembra que não há prejuízo para os embarques brasileiros, mas sim ampliação das exportações de carne bovina para a Rússia, que realocou, para o Brasil, 80 mil toneladas da cota de fornecedores da União Européia que não conseguiram entregar o produto. "O produtor não deve ser preocupar. Ao contrário, deve trabalhar para incrementar ainda mais nossas exportações para a Rússia, que decidiu comprar mais do Brasil", recomendou Nogueira. "É importante que o produtor fique atento às nuances do mercado, a fim de evitar que informações incorretas o levem a cometer erros nas suas relações comerciais", completou.