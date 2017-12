Exportação de carne pode causar aumento do preço interno O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, cogitou nesta sexta-feira um possível aumento nos preços da carne bovina em decorrência do interesse do pecuarista em exportar, mas descartou a possibilidade de desabastecimento no mercado interno. "Nós temos condições de atender o mercado interno e externo com tranqüilidade e folga, mas pode ser que aconteça um aumento", disse. A crise resultante da descoberta de um animal contaminado com vaca louca nos Estados Unidos deve aumentar não só as exportações de carne bovina, como também de proteínas vegetais, acredita o ministro. Para ele, "todo o incremento de 6 milhões de toneladas na produção poderia ser exportada". No milho, a expectativa não é de aumento das exportações, pois haverá queda na produção de cerca de 2 milhões de toneladas na safra de verão 2003/04. "A previsão é de exportar de quatro a cinco milhões de toneladas de milho em 2004, volume que já estava programado e que garante o abastecimento interno", completou. Rodrigues lembrou, entretanto, a possibilidade de aumento da exportação de frango e suíno pode resultar em maior demanda interna. "Portanto, a previsão para exportação de milho terá que ser revista", completou. Investimentos Segundo o ministro da Agricultura, o governo federal vai liberar R$ 200 milhões para recuperação de estradas no primeiro semestre deste ano, o que atende à meta da atual gestão para melhor escoar a safra agrícola. O ministro disse, com base em informações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério dos Transportes, que o montante é suficiente para recuperar cerca de 10 mil quilômetros de estradas. "Vamos recuperar 90% dos corredores por onde passa a produção agrícola", estimou. Com relação ao leite, Rodrigues disse que as propostas do grupo de trabalho estão sendo analisadas pela área econômica do governo. Foram feitos dois pedidos: R$ 500 milhões para Empréstimos do Governo Federal (EGF) - linha para estocagem - e compra de 2 mil toneladas de leite em pó. Ele voltou a defender a fusão das cooperativas de leite e café. "Em Itaperuna, por exemplo, os produtores produzem menos de 60 litros de leite por dia. O ideal seria a união em cooperativas", completou.