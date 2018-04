Exportação de embreagens será reduzida em 26% Os fabricantes de autopeças aceitaram ontem reduzir em 26% as exportações de embreagens para o mercado de reposição da Argentina este ano. A restrição vale para as empresas Eaton, ZF, Schaefler e Valeo, informou o principal negociador do setor, Antonio Carlos Meduna. Mesmo assim, em breve os argentinos vão instituir licenças de importação para embreagens e freios. Segundo Meduna, eles se comprometeram a focar nos chineses e conceder rápida liberação para o Brasil. Em reunião anterior, os brasileiros já haviam aceitado reduzir em 30% as exportações de freios para a Argentina. Nas baterias, o Brasil também já selou acordo, mas quer renegociar porque estima que as vendas serão melhores que o estimado.