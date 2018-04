Exportação de frango cresce 20% em fevereiro Exportadores brasileiros venderam 108.743 toneladas de carne de frango ao exterior em fevereiro, segundo dados da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango (Abef), divulgados nesta sexta-feira à tarde. As vendas representaram aumento de 19,7% em relação a fevereiro de 2001. Mas a receita cambial do segundo mês do ano cresceu apenas 2,4%, para US$ 100,75 milhões FOB, reflexo da queda de 14,5% do preço médio da tonelada do frango brasileiro nos mercados de destino. A carne de frango valeu em média US$ 926/tonelada em fevereiro deste ano, ante US$ 1.082/t no mesmo mês do ano passado. Houve queda de 3% na receita de frango inteiro, que passou a US$ 38,5 milhões ante US$ 39,7 mi em fevereiro/2001. Em compensação, o faturamento com exportações de cortes aumentou 6% para US$ 62,2 milhões, ante US$ 58,7 mi em fev/2001. Em volumes, tanto as vendas de frangos inteiros como de cortes tiveram crescimento. Foram vendidos mais 14% de inteiros (50,4 milhões de t) e mais 25% de cortes de frango (58,25 mi/t).