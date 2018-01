Exportação de frango cresce 40% As exportações brasileiras de frango somaram 1,068 milhão de toneladas no período de janeiro a julho, uma alta de 40% em relação ao volume embarcado no mesmo período de 2002. De acordo com dados divulgados hoje pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef), a receita cambial somou US$ 918,2 milhões, uma alta de 30%. Os embarques de frango em julho somaram apenas 135,5 mil toneladas, queda de 3% em relação a julho de 2002. Relatório assinado pelo diretor executivo da Abef, Cláudio Martins, atribui o resultado - o primeiro negativo no comparativo com 2002 - à greve dos auditores fiscais, que atrasou os embarques. No entanto, o resultado de julho trouxe uma boa notícia para o segmento: a recomposição das margens de exportação. Apesar de um volume menor de frango ter sido embarcado, a receita cambial chegou a US$ 127,4 milhões, uma alta de 12%.