Exportação de frango cresce 48% O Brasil exportou 639,2 mil toneladas de carne de frango de janeiro a abril, divulgou hoje a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef). O volume cresceu 48,26% em relação ao primeiro quadrimestre de 2002. Em receita, o crescimento foi de 24,84% no período para US$ 522,3 milhões. "O Brasil é o formador de preços no mercado mundial", disse o presidente da Abef, Júlio Lucena. O status é devido à diversidade de países importadores do Brasil - há clientes em 100 países, diz a Abef - e aos custos de produção competitivos. Além disso, o país mantém a posição de segundo exportador mundial, com 30% das exportações mundiais. "Nós compramos nosso share (participação) no mercado", disse Lucena. "Agora é momento de consolidar nossa posição e focar na qualidade do produto e no preço adequado."