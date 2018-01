Exportação de frango cresceu 40% em fevereiro As exportações brasileiras de carne de frango aumentaram 40,3% em fevereiro, em relação ao mesmo mês do ano passado, e 20,8% em relação a janeiro deste ano. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação dos Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF). No mês passado, o País exportou 184 mil toneladas de frango, US$ 187,3 milhões. No acumulado dos dois primeiros meses de 2004, a ABEF constatou receita de US$ 361 milhões com as exportações de carne de frango, o que representa 41% acima das divisas que entraram no país no primeiro bimestre do ano passado. Foram embarcadas no período 349,5 mil toneladas, com crescimento de 7,8% sobre os meses de janeiro e fevereiro de 2003. O melhor desempenho entre os mercados tradicionais coube à Ásia. Os embarques para aquela região somaram 88,3 mil toneladas nos dois primeiros meses do ano, revelando aumento de 18% contra igual período do ano passado. O desenvolvimento de novos mercados e a ampliação das vendas para regiões não tradicionais foram apontados pela ABEF como responsáveis pelo aumento de 308% das exportações em volume para esses países, que participaram com 20% do total exportado no bimestre.