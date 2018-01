Exportação de leite deve dobrar este ano O Brasil deve dobrar a exportação de leite em 2004, segundo as estimativas do presidente da Câmara de Leite da Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB), Jacques Gontijo Álvares. A exportação deve passar de US$ 30 milhões em 2003 para US$ 60 milhões este ano. No primeiro semestre, os produtores brasileiros exportaram cerca de US$ 25 milhões do produto. O Brasil exporta laticínios para mais de 15 países, principalmente leite em pó e leite condensado. Com o aumento nas exportações, o País deve conseguir este ano superávit na balança comercial do leite. México Produtores e representantes do setor de laticínios se reuniram nesta quarta-feira com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, para negociar a abertura de novos mercados. Segundo o presidente da OCB, o alvo principal dos produtores de leite brasileiro é o mercado mexicano, o segundo maior importador de laticínios do mundo. O México importa US$ 1 bilhão em laticínios por ano. Com a abertura para a exportação, o Brasil espera negociar com o país a venda de US$ 100 milhões desses produtos. Além do México, o Brasil também está tentando ganhar os mercados da Argélia, Líbia e Angola.