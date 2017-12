Exportação de máquinas cresce 31,6% em onze meses de 2003 O setor de máquinas e equipamentos acumula exportações de US$ 4,4 bilhões no período de janeiro a novembro deste ano, informou hoje a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). O volume financeiro representa um crescimento de 31,6% em comparação ao mesmo período do ano passado e, de acordo com o presidente da entidade, Luiz Carlos Delben Leite, as vendas externas do setor no ano deverão atingir US$ 4,8 bilhões. O faturamento global do setor de máquinas atingiu R$ 31,8 bilhões no período, uma alta nominal de 1,6% em relação aos 11 meses de 2002, quando foi verificado faturamento de R$ 31,3 bilhões. "Os segmentos que influenciaram positivamente foram o de máquinas e implementos para agricultura (43,2%), máquinas e equipamentos para madeira (44,6%), máquinas-ferramenta (25,7%) e hidráulica e pneumática (20%)", informa a entidade. Segundo a Abimaq, na área de exportação, os principais mercados de destino continuam sendo Estados Unidos (US$ 1,3 bilhão), Argentina (US$ 406 milhões), Alemanha (US$ 344 milhões), Reino Unido (US$ 278 milhões) e México (US$ 276 milhões). A China importou US$ 169 milhões em máquinas brasileiras, constituindo-se, dessa maneira, no destaque até o momento, com aumento de 96,7% das vendas em relação a janeiro-novembro de 2002.