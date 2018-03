Exportação de minério poderá ser taxada no Brasil Os ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda têm pronto um estudo que propõe taxar com imposto de exportação as vendas brasileiras de minério de ferro. Segundo uma fonte do governo, a proposta é, como antecipou ontem reportagem do jornal "O Globo", uma alternativa para evitar a elevação da cobrança de royalties do setor de mineração, como tem sugerido o Ministério de Minas e Energia. O argumento dos técnicos do governo é de que a cobrança do imposto é menos danosa para o setor e para o consumidor do que a elevação dos royalties sobre a exploração da atividade mineral.