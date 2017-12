Exportação de petróleo ao sul do Iraque cai à metade As exportações de petróleo a partir dos terminais ao sul do Iraque, em Basra, caíram mais da metade por conta de um vazamento, disse o ministro do Petróleo iraquiano Thamer al-Ghadhban. Segundo ele, as exportações caíram em 900 mil barris ao dia, de 1,7 milhão de barris. O vazamento, aparentemente, não está relacionado a sabotagem. No norte do Iraque, Ghadhban disse que seis poços de petróleo atacados por sabotadores na semana passada continuam em chamas, mantendo paralisadas as exportações para o porto turco de Ceyhan.