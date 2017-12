Exportação de petróleo pelo norte do Iraque está suspensa A distribuição de petróleo a partir do principal oleoduto ao norte do Iraque para a Turquia foi novamente interrompida e deverá ficar suspensa por quatro dias, por causa de dificuldades para retomada de produção no campo de Kirkuk, alvo constante de sabotagem, disse uma autoridade iraquiana. "A produção de petróleo dos campos do norte do Iraque está reduzida, em conseqüência de sabotagem", disse a autoridade. Desde a entrada das tropas de coalizão no Iraque, a produção do norte do país tem variado entre 500 mil a 600 mil barris diários. As exportações a partir do porto turco de Ceyhan continua sendo feita, com o petróleo que está nos estoques. Segundo a autoridades, os reservatórios de petróleo bombeados pelo Iraque ao porto de Ceyhan contêm 2,5 milhões de barris. Pelos campos do sul, o Iraque exporta 1,9 milhão de barris ao dia, disse a mesma fonte.