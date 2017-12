Exportação de produtos básicos cresceu 54,6% em janeiro As exportações de produtos básicos neste mês estão, pela média diária, 54,6% maiores do que as de igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em janeiro de 2003, o País exportou US$ 55 milhões ao dia de produtos básicos, ante US$ 85,1 milhões/dia neste ano. Segundo o ministério, cresceram principalmente as exportações de milho em grão, soja em grão, minério de ferro, petróleo em bruto, carne bovina, farelo de soja e carne de frango. As vendas externas de produtos semimanufaturados cresceram 17,1% em igual base de comparação, de US$ 43,1 milhões/dia em janeiro de 2003 para US$ 50,5 milhões/dia neste ano. Aumentaram principalmente os embarques de celulose, semimanufaturados de ferro/aço, madeira serrada e alumínio em bruto. As vendas de produtos manufaturados mantiveram-se estáveis (US$ 115,9 milhões) de um ano para outro. Com isso, a média diária das exportações até a terceira semana do mês , de US$ 257,6 milhões, cresceu 18% em relação à média de janeiro do ano passado, de US$ 218,4 milhões. Entretanto, a média diária de exportações das primeiras três semanas do mês é 16% menor do que a de dezembro de 2003, de US$ 306,7 milhões, segundo o ministério. O motivo foi a queda de 34,7% nas vendas de produtos manufaturados, de US$ 177,5 milhões para US$ 115,9 milhões, visto que houve crescimento nas exportações de básicos (13,3%, de US$ 75,1 milhões para US$ 85,1 milhões) e semimanufaturados (3 ,4%, de US$ 48,8 milhões para US$ 50,5 milhões). Resultados da semana Os embarques diários de produtos manufaturados como automóveis, laminados planos, calçados e autopeças aumentaram 27,1% na terceira semana do mês ante a média diária das duas primeiras semanas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse aumento puxou a média diária de exportações da terceira semana para US$ 285,8 milhões, 22% acima da média diária verificada nas duas semanas anteriores. As exportações de produtos básicos cresceram 19,7% no período, principalmente as de minério de ferro, farelo de soja, petróleo em bruto, soja em grão, café em grão e fumo em folhas. No período, as vendas externas de semimanufaturados aumentaram 12,6%. Os crescimentos mais expressivos das exportações desse segmento foram de celulose, óleo de soja, açúcar em bruto e ferro-fundido. A alta nas importações de combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos, autopeças, entre outros, fez a média diária da terceira semana do mês aumentar 23,7% sobre a média acumulada até a segunda semana.