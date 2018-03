Exportação de soja cresce 79%; China compra 31% O Brasil exportou 4,634 milhões de toneladas de soja entre janeiro e abril, um volume 79% superior ao embarcado no mesmo período do ano passado, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). A receita cambial ficou em US$ 952,8 milhões, 116% acima da receita do mesmo período do ano passado. O valor médio de venda da soja ao exterior este ano, entre janeiro e abril, foi de US$ 206 por tonelada, 21% acima da média de igual período de 2002. Do volume vendido até abril, 31% teve por destino a China, líder do ranking dos principais mercados da soja brasileira. Os chineses compraram 1,453 milhão de toneladas no período. As compras de soja pela China cresceram quase 1.900% na comparação com o período de janeiro a abril de 2002. Em segundo lugar figuram os Países Baixos, com 764,8 mil toneladas (17% do total), e a seguir a Alemanha com 652,7 mil toneladas (14%).