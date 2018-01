Exportação de suco cresce 7,68% em 2005 O Brasil exportou 1,397 milhão de toneladas de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) em 2005, aumento de 7,68% ante 1,297 milhão de toneladas enviadas ao exterior em 2004. Os dados são da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) a partir de informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. A União Européia seguiu como o principal mercado para o suco brasileiro em 2005, com a importação, por parte do bloco, de 920.306 toneladas, pequena queda de 1,33% ante 2004, quando foram adquiridas 932.719 toneladas. Já para o Nafta, apesar da taxação antidumping provisória entre julho e dezembro por parte dos Estados Unidos, as exportações cresceram 32,88% em 2005, graças à redução da produção e dos estoques norte-americanos. No ano passado foram exportadas para o bloco americano 201.828 toneladas de suco de laranja, ante 151.882 toneladas em 2004. O volume exportado para o mercado asiático e para os chamados outros mercados - basicamente Sudeste Asiático, Oceania e Oriente Médio - também cresceu em 2005. A Ásia comprou 178.578 toneladas de suco, alta de 25,28% e os outros mercados cresceram 32,52%, com 94.960 toneladas adquiridas do Brasil no ano passado. Safra Já nos seis primeiros meses da safra 2005/2006, iniciada em julho, no entanto, há uma queda de 1,96% no volume exportado de suco de laranja em comparação com o mesmo período da safra passada. No primeiro semestre da atual safra foram exportadas 690.360 toneladas, ante 704.196 toneladas de suco em 2004/2005. O destaque nesta safra segue para o mercado asiático, que há dois meses segue como o segundo maior comprador de suco de laranja brasileiro, ultrapassando os norte-americanos. Enquanto que o volume exportado para a Ásia cresceu 46,75%, para 93.600 toneladas em 2005/2006, para o Nafta ele caiu 11,19%, e ficou em 86.697 toneladas. Já para a União Européia as exportações de suco de laranja nesta safra somam 448.682 toneladas, queda de 11,54%.