Exportação de suco de laranja cresce em outubro ante 2002 As exportações de suco de laranja brasileiro em outubro deste ano cresceram 4,7% com relação ao mesmo período do ano passado. No mês, o quarto do ano-safra 2003/2004, foram enviadas 121.609 toneladas de suco de laranja para o exterior, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) a partir do levantamento da Secretaria do Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. No mesmo mês do ano passado foram exportadas 116.137 toneladas de suco. Em relação a setembro deste ano, no entanto, houve uma queda de 25,9% no volume exportado. Em setembro foram enviadas ao exterior 164.096, recorde histórico em um período de 30 dias desde janeiro de 2001, quando os dados começaram a ser consolidados. O volume acumulado das exportações de suco de laranja brasileiro cresceu 23,74% nos quatro primeiros meses da safra 2003/04 em relação ao mesmo período do ciclo anterior. Entre julho e outubro deste ano foram exportadas 495.379 toneladas de suco de laranja e no mesmo período do ano passado, 400.340. O principal mercado brasileiro no exterior continua sendo a União Européia (UE), com 92.100 toneladas recebidas em outubro, 23,9% mais do que no mesmo período do ano passado. Já as exportações para os países da América do Norte, principalmente os Estados Unidos, começaram a despencar com o anúncio da supersafra de 252 milhões de caixas na Flórida colhida a partir deste mês. Em outubro, as exportações para os EUA, Canadá e México caíram 41,1% ante o mesmo mês de 2002, de 22.503 toneladas de suco, para 13.245.