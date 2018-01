Exportação de veículo tem melhor desempenho desde maio de 98 As exportações totais de veículos e máquinas agrícolas ficaram em US$ 519,890 milhões, melhor desempenho desde maio de 1998, quando as vendas externas totalizaram US$ 527 milhões, informou hoje a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Os veículos automotores puxaram as vendas, com US$ US$ 431,894 milhões. Ainda assim, em volume, as exportações de veículos recuaram 20,6% em agosto sobre julho, enquanto as vendas externas de máquinas agrícolas cresceram 37,8% . No total, somados os dois segmentos, as exportações de agosto subiram 16,7% contra julho e 60,3% sobre o mesmo período do ano passado. O presidente da entidade, Ricardo Luiz dos Santos Carvalho, aposta em aumento ainda maior das vendas externas, resultado das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), do acordo Mercosul/União Européia, Mercosul/Comunidade Andina, México e África do Sul.