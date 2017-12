Exportação do Brasil cresce acima da média mundial As exportações do Brasil este ano estão crescendo muito acima da média mundial, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC). "O dinamismo das exportações do Brasil está sendo surpreendente e o comércio exterior do País mostrou um dos melhores desempenhos nos primeiros meses do ano", afirmou à Agência Estado o diretor da Divisão de Estatísticas da OMC, Michael Finger. De acordo com a OMC, o Brasil aumentou as exportações em 21% em janeiro, em comparação ao mesmo mês de 2002. Em fevereiro, o aumento foi de 36% e, em março, de 23%. Nesse mesmo período, os países da América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México) aumentaram as vendas em apenas 6% nos primeiros meses de 2003. Os países europeus tiveram um aumento médio das exportações de 19%. O destaque do ano é a China, que teve um crescimento médio das exportações de mais de 30% nos últimos meses. Para analistas, o Brasil conseguiu aumentar as vendas em parte graças à desvalorização do real em meados do ano passado, e que continua tendo efeitos nos contratos de exportação. A tímida recuperação da economia argentina e o crescimento das importações dos Estados Unidos também ajudaram no comércio exterior brasileiro. Para a OMC, o bom desempenho das exportações nacionais corre o risco de não se manter durante todo o ano por causa da estagnação dos principais mercados consumidores dos produtos nacionais, em especial a Europa. "Estamos vendo a volta da confiança dos mercados no Brasil. Mas não podemos dizer até quando essa realidade será mantida. Se a economia mundial continuar estagnada, a expansão do comércio do Brasil em 2003 será limitada", afirma Finger.