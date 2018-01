Exportação do up! para o México reforça planos da Volkswagen

A indústria automobilística como um todo contabiliza, até outubro, alta de 17% nas vendas externas, com 333 mil veículos. A Volkswagen é a maior exportadora do setor, mas está longe dos números registrados em 2010, quando exportou 392,5 mil automóveis, mais de 20% de sua produção na época.

“O real desvalorizado contribui para o aumento das exportações mas não é o único fator e nem o mais relevante em nosso caso”, diz o vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil, Jorge Portugal. Ele destaca que os países da América Latina também sofrem com a desvalorização das suas moedas.

Segundo ele, a empresa reforçou sua estratégia de exportação e incrementou o portfólio com novos produtos, como o up!, que também é exportado para Argentina e Uruguai. Portugal ressalta que, apesar de o up! ser o modelo que mais cresce porcentualmente, em número de unidades o Gol ainda é o carro mais exportado da marca.

Estratégia. Só para a Argentina, principal mercado da Volkswagen, dos 53.728 veículos exportados este ano, 43,3 mil são Gol. A marca também exporta modelos Voyage, Saveiro, Fox e CrossFox.

“A exportação é uma estratégia que atesta a qualidade mundial dos veículos produzidos no Brasil e torna a marca ainda mais competitiva”, diz, em nota, o presidente da Volkswagen do Brasil, David Powels. “Investir nas exportações é investir no equilíbrio e sustentabilidade econômica a longo prazo, mesmo quando há grandes desafios no mercado interno”, diz ele, referindo-se à crise que afeta o setor automotivo brasileiro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a Volkswagen exportou, em valores, US$ 1,081 bilhão até outubro, 17% a mais que em igual intervalo de 2014. Já as montadoras como um todo registraram queda de 10,5%, para US$ 8,8 bilhões, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O up!, fabricado em Taubaté (SP) teve até agora 20 mil unidades exportadas desde seu lançamento, em fevereiro de 2014, para Argentina e Uruguai. O México recebe o primeiro lote de 1.176 unidades nesta semana. No mercado brasileiro, o modelo vendeu 45.230 unidades de janeiro a outubro, uma queda de 5,6% na comparação com 2014.