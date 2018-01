Exportação em 12 meses ultrapassa a meta de US$ 100 bilhões Os números da balança comercial de fevereiro divulgados hoje confirmaram o volume de exportações acumuladas nos últimos 12 meses superior aos US$ 100 bilhões, uma meta perseguida pelo governo desde os primeiros anos do Plano Real. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o volume das exportações somou US$ 100,15 bilhões desde fevereiro do ano passado, contra US$ 65,05 bilhões de importações no mesmo período. O saldo da balança em fevereiro continuou positivo. O superávit acumulado no mês foi de US$ 2,786 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 7,756 bilhões e importações de US$ 4,970 bilhões no período. Com este resultado, a balança acumula um superávit comercial de US$ 4,970 bilhões em 2005 e de US$ 35,099 bilhões nos últimos 12 meses. O resultado de fevereiro ficou dentro das estimativas do mercado apuradas pela Agência Estado, que iam de US$ 2,2 bilhões a US$ 3 bilhões para o mês. A mediana das projeções estava em US$ 2,8 bilhões. Desempenho da balança comercial - saldo (US$ em milhões) Acumulado em 2004 33.693 Janeiro 1.586 Fevereiro 1.969 Março 2.583 Abril 1.959 Maio 3.117 Junho 3.801 Julho 3.482 Agosto 3.431 Setembro 3.172 Outubro 3.006 Novembro 2.077 Dezembro 3.510 Acumulado em 2005 4.970 Janeiro 2.184 Fevereiro 2.786 1ª semana 600 2ª semana 449 3ª semana 989 4ª semana 612 5ª semana 136 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior